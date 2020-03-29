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'da flaş Coronavirüs gelişmesi! Cidde karantinaya alındı

'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkenin batısındaki Cidde ilinin de giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı. İçişleri Bakanlığından bir yetkili, "yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan ihtiyati ek tedbirler kapsamında, Cidde'ye giriş-çıkışların geçici süreyle durdurulması kararı alındığını" aktardı.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 15:44 ABONE OL
Suudi Arabistan'da flaş Coronavirüs gelişmesi! Cidde karantinaya alındı

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, "yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan ihtiyati ek tedbirler kapsamında, Cidde'ye giriş-çıkışların geçici süreyle durdurulması kararı alındığını" aktardı.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÜLKE GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Bakanlık yetkilisi ayrıca 19.00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saatinin de Cidde'de 15.00'e çekildiğini belirtti. Söz konusu kararların bugün yerel saatle 15.00'te uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında, 25 Mart'ta Riyad, Mekke ve Medine illeri giriş-çıkışlara kapatılmış, sokağa çıkma yasağı saati 15.00'e çekilmişti. Ülkede daha önce de Katif kenti karantina altına alınmıştı.

Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Riyad makamları, 19.00-06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısının 1104'e yükseldiğini açıklamıştı.

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Suudi Arabistan'da flaş Coronavirüs gelişmesi! Cidde karantinaya alındı
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