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Terör örgütü kara propagandaya başladı

Giriş Tarihi: 29.3.2020 ABONE OL
Terör örgütü kara propagandaya başladı
Terör örgütü PKK/YPG'nin, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçladığı ortaya çıktı. Türkiye ve Rusya'nın mutabakatı sonrası PKK tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi Türkiye'nin onarım çalışmaları ardından açılmış, Haseke ve kırsalına su verilmeye başlanmıştı. Ancak Rus ve rejim unsurları kontrolündeki Mabruka Elektrik Santrali'ndeki onarımın tamamlanmaması kesintilere neden olmaya başlamıştı. AA
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Terör örgütü kara propagandaya başladı
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