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’nin iç hatlardaki bütün uçuşları belli oldu

Corona virüsle mücadele kapsamında hava yolu ulaşımı ile ilgili kısıtlamalar gelmişti. Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs tedbirleri kapsamında, iç hatlarda yapılacak bütün seferlere ait tarife tablosunu açıkladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 19:08 ABONE OL
THY’nin iç hatlardaki bütün uçuşları belli oldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla şehirlerarası uçuşlara kısıtlama getirilmiş ve yolcuların valilik izniyle seyahat edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da 14 büyükşehre sefer düzenleme kararı almıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'dan karşılıklı olarak Adana, İzmir, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon ve Van seferlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

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SEFERLERE SEYAHAT BELGESİNE SAHİP OLANLAR BİLET ALABİLECEK
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Ekşi, "İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosu ektedir. Bu seferlere sadece seyahat belgesine sahip olan yolcularımız bilet alabilmektedirler. Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 saat önceden geliniz" dedi.



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THY’nin iç hatlardaki bütün uçuşları belli oldu
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