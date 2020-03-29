Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 TIR şoförü daha karantina altına alındı

'dan gemiyle gelen 18 TIR şoförü daha karantina altına alındı

Limanı'na 'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 18 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 22:07 ABONE OL
Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 TIR şoförü daha karantina altına alındı

Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförlerinin gemiyle Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. 22 Mart'ta 51, dün 34 Türk TIR şoförü, araçlarıyla birlikte Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a getirildi. Bugün akşam saatlerinde de 18 TIR şoförünü taşıyan gemi, Zonguldak Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından TIR'lar gemiden indirilerek boş alana çekildi. Şoförler daha sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. Şoförlerin 14 gün karantina altında tutulacağı açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 TIR şoförü daha karantina altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA