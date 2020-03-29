Vali Yerlikaya'dan yardım açıklaması

Sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Her hafta 50 bin olmak üzere, 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile..."
Bu zor günlerin üstesinden— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020
Birbirimizi gözeterek geleceğiz.
Her hafta 50 bin olmak üzere;
300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca
büyüklerimize ulaştıracağız.
Yarın Bismillah diyoruz.
Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
Hürmet ve Vefa ile... pic.twitter.com/08RActN8tT