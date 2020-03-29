Vali Yerlikaya'dan yardım açıklaması

Sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her hafta 50 bin olmak üzere, 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile..."