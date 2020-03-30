3 büyük ilde ticari taksilere sınırlama

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dün gece 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Genelgeye göre; birinci gün olan 30 Mart Pazartesi saat 00.01'den 30 Mart pazartesi saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.