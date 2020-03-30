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6 kentte 12 köy karantinaya alındı

İHSAN TUNÇOĞLU Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 ABONE OL
6 kentte 12 köy karantinaya alındı
Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyü, İstanbul'dan dönen ve adı açıklanmayan bir köy sakinininde yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı, köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü, Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyü, Yozgat merkeze bağlı Derbent köyü, Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyü, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü ile Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca, Arapgir ilçesine bağlı Emir mahalleleri de salgının kontrolü amacıyla karantinaya alındı. Daha önce Rize'de 4 köy karantinaya alınmıştı.
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6 kentte 12 köy karantinaya alındı
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