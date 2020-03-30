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’in ölüm yıldönümü dolayısıyla planlanan anma programları iptal edildi

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:"Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ ’in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan’da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir. "

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 15:44 ABONE OL
Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla planlanan anma programları iptal edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle titizlikle alınan tedbirlerin artırıldığını vurguladı.

Tedbirlere uyulmasının toplum sağlının yanı sıra ülke geleceği açısından da önem taşıdığına ve sağlık personelinin de kendi hayatlarını düşünmeden fedakarca çalıştığına işaret eden Yalçın, güvenlik güçlerinin ise alınan kararların uygulanmasını sağlamak için sorumluluk bilinciyle görev yaptığını aktardı.

Yalçın, koronavirüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması gerektiği dikkate alınarak, ''MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programlarının iptal edildiğini'' kaydetti.

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Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla planlanan anma programları iptal edildi
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