Ambulansa koronavirüs saldırısı: 2 tutuklama

İstanbul Pendik'te önceki gece geç saatlerde koronavirüs ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve hastayı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önünü kesen bir kişi "Hasta kim? Korona mı? Anlatsanıza" diye sordu. Sağlık personeli yanıt vermeyip hızla hastaneye giderken şüpheli bu kez aracıyla ambulansın önünü kesip eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı.Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şüpheliden şikâyetçi oldu. Hasta ise başka ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaşanan tüm bu dehşet anlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" mesajını paylaştı. Bakan Koca, Büşra Durmaz'ı ayrıca gece saat 03.40'ta telefonla arayarak da geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan Ali Han G. (20) ve Ahmet Can T. (21) mahkemeye sevk edildi. İki saldırgan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.