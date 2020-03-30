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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'na destek çağrısı

, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara 'yla destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 22:22 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara Milli Dayanışma Kampanyası'yla destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin Twitter hesabından "bizbizeyeteriz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı
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