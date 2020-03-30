Deniz otobüsü, feribot vb seferler durduruldu! Vali Yerlikaya açıkladı

Son dakika haber: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.



DENİZ ULAŞIMI DA DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınına karşın alınan önlemler kapsamında şehirlerarası deniz ulaşımının da durdurulduğunu açıkladı.





Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; Yeşil daireyük taşımacılığına devam edilmesi, Kırmızı daireyolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."



