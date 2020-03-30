Dijital kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Kabinede ağırlık olarak koronavirüse karşı mücadelede gelinen son durum, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler değerlendirilecek. Türkiye'de ilk vakaların görülmesinin ardından bakanlarla telekonferans yöntemiyle dar kapsamlı görüşmeler yapan Erdoğan, salgın tehlikesi geçene kadar kabine toplantılarını artık her pazartesi "temassız" düzenleyecek.



Hürriyet'in haberine göre ekonomik önlemlerin ele alınacağı toplantıya Mehmet Cahit Turhan'ın yerine atanan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez katılacak. Erdoğan'a kabine toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik edecek. Toplantıda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık, temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması konusunda önümüzdeki günlerde alınabilecek yeni tedbirler ele alınacak.

SON DURUMU ANLATACAKLAR

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sayıları, tedavi süreçleri, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilaç temini konusunda kabine üyelerine kapsamlı bir brifing verecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan kararlar doğrultusunda 30 büyükşehirdeki uygulamalar, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gibi başlıklarda bir sunum yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim ve sınavlarla ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımlar konusundaki çalışmaları paylaşacağı toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli medikal cihaz, test kiti ve maske üretiminde gelinen son durumu anlatacak.

YENİ BİR DÖNEME GİRDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 maddelik tedbir paketini açıkladığı toplantıda, "COVID-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik" demişti.

YENİ BAKANLA VİDEO KONFERANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.