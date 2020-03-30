Diyanet koronavirüsle mücadelede sahada çalışıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) personeli, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmaları kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara manevi rehberlik ediyor.

Din görevlilerinin manevi rehberlik çalışması kapsamında kurduğu WhatsApp grupları aracılığıyla vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadetlere teşvik ediliyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün insanlığın koronavirüs nedeniyle büyük bir felaket yaşadığını ve bu süreçte devletin en üst düzeyde tedbirler aldığını belirtti.

Din görevlileri ve TDV personelinin de valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev aldığını bildiren Albayrak, "Bütün personelimiz, talep edilen ihtiyaçları en kısa zamanda karşılayıp büyüklerimiz ve gençlerimize bu güzel hizmeti yerine getirme gayreti içerisinde." diye konuştu.

"BİZ YAŞLILARIMIZA HİZMET EDELİM, ONLAR BİZE DUA ETSİN İSTİYORUZ"

Albayrak, din görevlilerinin yaşlılara bir telefon kadar yakında olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hocalarımız geçen hafta gönderdiğimiz yazı çerçevesinde sosyal medya grupları oluşturdular. Bu gruplarda hemen kendilerine ulaşan bir ihtiyaç varsa o yaşlımızı evinde ziyaret edip ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki 'Yaşlılarımız evlerinde kalsın. Biz onlara hizmet edelim, onlar da bize dua etsin'. WhatsApp grupları aracılığıyla şu anda hocalarımız Kur'an-ı Kerim hatim tertipleri yapıyorlar. Vatandaşlar, tesbihat yapmaları ve kaza namazı kılmaları için tembihleniyor. Çünkü bu dönemde manevi rehberlik ve manevi danışmanlık çok önemli."

Diyanet TV'nin, evde vakit geçiren yaşlı, yetişkin ve çocukların zamanı daha iyi değerlendirebilmesi amacıyla yayın içeriğini değiştirdiğini hatırlatan Albayrak, sabah saatlerinden itibaren Kur'an-ı Kerim, tesbihat, sohbet, dua ve yaygın din eğitimi alanlarında programların yayınlandığını anlattı.

"DAYANIŞMA İÇERİSİNDE HAREKET ETMELİYİZ"

Albayrak, bu süreç içerisinde sabır, tedbir ve tevekkülün çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Büyüklerimiz ve yaşlılarımız başımızın tacı. Yaşlılarımızdan evde kalmalarının istenmesi, onların virüsü yaydığı anlamına gelmiyor. Biz onların korunması ve sağlığı için evde kalmalarını arzu ediyoruz. Biz de bu süreçte onlara yardımcı olup destek vermek istiyoruz. Yaşlılar evde kaldıkça inşallah daha sağlıklı kalacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sıkıntılı süreçte dayanışma içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, "İnsanlık bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıya ama millet olarak birbirimize mutlaka destek vermeliyiz. Asla bir kardeşimizi ötekileştirecek söz ve eylemde bulunmamalıyız. Kalbimizi kıracak, hele hele memleketin huzurunu kaçıracak, fitne ve fesada sebep olacak davranışlar, paylaşımlar ve sözlerden uzak durmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.