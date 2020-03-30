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'ten yardım kampanyası

İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "" çağrısıyla yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 22:37 ABONE OL
Diyanet'ten yardım kampanyası

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları, süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir."

Erbaş'ın paylaşımında yer verdiği afişte ise "Diyanet İşleri Başkanlığı tüm personeli ile bu sıkıntılı süreç sona erinceye kadar maaşlarının bir kısmını paylaşarak ihtiyaç sahibi kardeşlerinin yanında olacak." açıklaması da yer aldı.

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Diyanet'ten yardım kampanyası
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