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Hepimize önemli görevler düşüyor

Giriş Tarihi: 30.3.2020 ABONE OL
Hepimize önemli görevler düşüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gençlere, yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı yaptı. Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımında gençlere seslenen Erdoğan, dünya belki de son 100 yılın en büyük salgınıyla yüzleşirken, bu salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Emine Erdoğan, bu salgının yavaşlatılması için sosyal izolasyon kurallarına uymanı, çok mecbur olmadıkça evden çıkmamanın ve çıkınca da sosyal mesafeyi korumanın hayati önem taşıdığının altını çizerek, "Hayatları boyunca bizi koruyup, kollayan, bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyüklerimizi koruyup kollama sırası şimdi bizde" ifadelerine yer verdi.
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Hepimize önemli görevler düşüyor
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