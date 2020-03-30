Hepimize önemli görevler düşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gençlere, yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı yaptı. Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımında gençlere seslenen Erdoğan, dünya belki de son 100 yılın en büyük salgınıyla yüzleşirken, bu salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü vurguladı.Emine Erdoğan, bu salgının yavaşlatılması için sosyal izolasyon kurallarına uymanı, çok mecbur olmadıkça evden çıkmamanın ve çıkınca da sosyal mesafeyi korumanın hayati önem taşıdığının altını çizerek, "Hayatları boyunca bizi koruyup, kollayan, bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyüklerimizi koruyup kollama sırası şimdi bizde" ifadelerine yer verdi.