İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika karantina açıklaması

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır."

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi kapsayacak bir karantina uygulamasının ilan edilmediği Türkiye'nin dört bir yanından köy ve mahallelere ilişkin karantina haberleri geliyor.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 ildeki bir belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karantina, 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."

Koronairüs tedbirleri kapsamında karantina alınan yerleşim yerlerinden bazıları şöyle:

Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy Korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri karantinaya alındı.



BİR VATANDAŞTA ÇIKINCA...

Tunceli'nin Mazgirt ilcesine bağlı Geçitveren köyü, bir vatandaşın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Çankırı'da Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ta köye İstanbul'dan bir ailenin geldiği, dün aileden bir kişinin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, aileye yapılan testlerin sonuçları çıkana kadar köye giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan dün de Çankırı'da Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Malatya'nın Darende ve Arapgir ilçelerinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı. Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanıldı: "Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende ilçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibarıyla karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yozgat'ta Derbent köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Suşehri ilçesine bağlı Gökçekaş köyü de karantina uygulanan köyler arasında yer alıyor. Jandarma köy girişinde önlem aldı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. Valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.



