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İletişim Başkanı Altun'dan corona virüsü etkilerine karşı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulusa Sesleniş konuşmasında başlatılan, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek hızla büyüyor. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu kampanyaya destek olarak bir video paylaştı. Altun, yaptığı paylaşımda "Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz Türkiyem!" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 30.3.2020 23:45Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 23:59ABONE OL