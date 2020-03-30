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Büyükelçisi Ferazmend: "Türkiye'nin tıbbi yardımları için teşekkür ederiz"

'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'nin İran'a gönderdiği tıbbi ve insani yardım malzemeler nedeniyle teşekkür etti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 15:04 ABONE OL
İran Büyükelçisi Ferazmend: Türkiye'nin tıbbi yardımları için teşekkür ederiz

AA muhabirine konuşan Ferazmend, "Türkiye'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınının son yıllarda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açtığını belirten Ferazmend, ekonomik yaptırım uygulayan ABD'nin Avrupa ülkelerine İran'a insani yardım konusunda izin vermediğini söyledi.

Büyükelçi Ferazmend, "Tüm dünya ülkeleri siyasi ve coğrafi farklılıklarını bir yana bırakarak bu yıkıcı virüse karşı el ele vermeli ve hep birlikte karşı koymalıdırlar." ifadelerini kullandı.

TIBBİ YARDIM İRAN'A ULAŞTI

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında İran'a gönderdiği 10 ton tıbbi ve insani yardım malzemesini taşıyan İran Ordusu'na ait uçak sabah saatlerinde ülkeye iniş yaptı.

Malzemelerin arasında ilaçlar, maskeler, yalıtımlı giysiler, eldivenler, gözlükler, ateş ölçerler, el ve yüzey dezenfektanları bulunuyor.

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İran Büyükelçisi Ferazmend: "Türkiye'nin tıbbi yardımları için teşekkür ederiz"
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