İstanbul’da 108 kişiye 65 bin 288 lira ceza

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri, tedbir yasakları, izin belgesiz şehirler arası taşımacılık, seyahat kısıtlamasına aykırı hareket, park ve piknik alanları denetime tabi tutuldu. Denetimlerde 7 iş yeri mühürlendi. 1 araç trafikten men edildi. 108 kişiye toplam kesilen idari para cezası miktarının 65 bin 288 lira olduğu açıklandı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında önceki gün getirilen şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması yasağına uymayan 51 kişiye toplam 19 bin 992 lira idari para ceza kesildi. Girişleri yasaklanan park ve piknik alanlarında yapılan denetimlerde ise tedbirlere uymayan 12 kişiye para cezası kesildi. Kumar oynatan 4 kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildi.