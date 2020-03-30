Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: İtalya'da korkutan bilanço! Corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı! İşte Corona virüs pandemisinde son durum...

Son dakika haberi: 'da korkutan bilanço! Corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı! İşte Corona virüs pandemisinde son durum...

Corona virüs salgınında korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre 'da corona virüs vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti. Ayrıca gelen son dakika habere göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 19:21 ABONE OL
Son dakika haberi: İtalya'da korkutan bilanço! Corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı! İşte Corona virüs pandemisinde son durum...

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İtalya'da korkutan bilanço! Corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı! İşte Corona virüs pandemisinde son durum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA