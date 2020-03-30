HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İtalya'da korkutan bilanço! Corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı! İşte Corona virüs pandemisinde son durum...
Son dakika haberi: İtalya'da korkutan bilanço! Corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı! İşte Corona virüs pandemisinde son durum...
Corona virüs salgınında korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre İtalya'da corona virüs vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti. Ayrıca gelen son dakika habere göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.
Giriş Tarihi: 30.3.2020 19:13Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 19:21ABONE OL
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.