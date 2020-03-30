Corona virüsü fırsatçılarına geçit yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yeni tip corona virüsü (Kovid- 19) ile mücadeleyi fırsata çevirerek yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik operasyonlar sürüyor.





Ekiplerce, 9-28 Mart'ta 30 ilde 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, 2 bin 506 şişe kolonya, 9 bin 840 litre etil, 4 bin 933 litre izopropil ve 340 litre metil alkol ile 15 bin 731 litre kimyasal madde, 1521 tulum ile maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.



Yasa dışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 160 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapıldı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun, "kullanılan ve tüketilen her çeşit eşyanın özelliğini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" gibi kanunlarının ilgili maddelerine muhalefet" yer aldı.

CORONA VİRÜSÜ ANLATTI ÇİN’E GİRİŞİ YASAKLANDI

CORONA VİRÜSÜNÜN YENİ BİR BELİRTİSİ ORTAYA ÇIKTI! İŞTE CORONA VİRÜSÜN O BELİRTİSİ...