Son Dakika Haberi: MHP lideri Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Son Dakika Haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, bugün 4,5 saat süren kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını ve kendisinin bu kampanyaya 7 maaşı ile destek olacağını açıklamıştı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DESTEK!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıklayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız." dedi.