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Son Dakika Haberi: MHP lideri Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 4.5 saat süren kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Coronavirüs tedbirleri ve yaşanan sürece ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını ve 7 maaşını bağışladığını söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra MHP lideri , Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşı ile destek olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 22:04 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 22:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi: MHP lideri Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Son Dakika Haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, bugün 4,5 saat süren kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını ve kendisinin bu kampanyaya 7 maaşı ile destek olacağını açıklamıştı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DESTEK!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıklayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız." dedi.

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan açıkladı! Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı...

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Son Dakika Haberi: MHP lideri Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek
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