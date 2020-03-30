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, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Müdürü , yerli solunum cihazının ilk prototipini hesabı üzerinden paylaştı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 20:42 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 20:44 ABONE OL
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi | Yerli solumun cihazı için ilk seri üretim prototipi yapıldı! Selçuk Bayraktar paylaştı | Video

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Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
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