SON DAKİKA: 600 hasta yataklı Yeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor!

Sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiği Türkiye'de Koronavirüs vakalarının da gündemde olduğu son günlerde güzel bir haber geldi. 600 hasta yataklı ve 81 yoğun Bakımı ünitesiyle yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesi açılıyor.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugün açılıyor! Tam 600 yataklı ve 81 yoğun bakım ünitesi... | Video

"HİÇ MERAK ETMEYİN..."

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ""30 Mart 2020 (yarın) Sabah itibarıyla 600 hasta yatağı, 81 yoğun bakımıyla yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesini Milletimizin Hizmetine açıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun..." ifadelerine yer verdi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi içeriden ve havadan görüntülendi | Video