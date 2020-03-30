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Son dakika: Bakan Albayrak'tan ''na destek mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı , Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'na sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdi. Albayrak paylaşımında: 'Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 23:17 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdi. Albayrak paylaşımında: 'Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.' ifadelerini kullandı.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı:

Başkan Erdoğan 7 aylık maaşını bağışladı. İşte Milli Dayanışma kampanyası hesap numaraları...

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek mesajı!
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