Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdi. Albayrak paylaşımında: 'Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.' ifadelerini kullandı.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı: