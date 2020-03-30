Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden "Milli Dayanışma Kampanya"sına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'dan corona virüsü etkilerine karşı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek | Video

Erdoğan, mesajında "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerini kullanarak bir video yayınladı.