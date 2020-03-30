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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' paylaşımı

Başkan ''nı başlatmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: 'Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz.' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 23:14 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden "Milli Dayanışma Kampanya"sına ilişkin paylaşımda bulundu.

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Erdoğan, mesajında "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerini kullanarak bir video yayınladı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' paylaşımı
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