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Son dakika: ’de tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alındı

() Bakanlar Kurulu, nedeniyle yarından itibaren 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 20:26 ABONE OL
Son dakika: KKTC’de corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs nedeniyle yarından itibaren 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
KKTC'de, koronavirüs nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart'tan itibaren uygulamaya konulmak üzere 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Kararı açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Başarılı olabilmemiz için toplumsal bir bilinçle hareket etmeliyiz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum" dedi.

YARIN BAŞLIYOR
Özersay, sokağa çıkma yasağının yarından itibaren geçerli olduğunu belirterek, "Özellikle akşam saatlerinde bütün yapmış olduğumuz çağrılara rağmen gezmelere devam ediliyor. Yarından başlamak üzere akşam 21.00 sabah 06.00'ya kadar tam sokağa çıkma ilan ediyoruz. Bu karar 5 Nisan'a kadar devam edecek" dedi.
KKTC'de 69 koronavirüs tespiti yapıldı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

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Son dakika: KKTC’de corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alındı
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