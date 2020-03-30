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Vali Yerlikaya: 65 yaş üstü için gıda kolilerinin dağıtımına başlıyoruz

Giriş Tarihi: 30.3.2020 ABONE OL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara her hafta 50 bin olmak üzere 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisinin dağıtımına bugün başlanacağını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz. Her hafta 50 bin olmak üzere; 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile" ifadelerini kullandı.
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Vali Yerlikaya: 65 yaş üstü için gıda kolilerinin dağıtımına başlıyoruz
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