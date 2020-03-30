Vali Yerlikaya: 65 yaş üstü için gıda kolilerinin dağıtımına başlıyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara her hafta 50 bin olmak üzere 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisinin dağıtımına bugün başlanacağını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz. Her hafta 50 bin olmak üzere; 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile" ifadelerini kullandı.