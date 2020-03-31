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'da sahte dezenfektan operasyonu! Bin 60 litre ele geçirildi

'da, piyasa değeri 300 bin lira olan bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. Polis olayla ilgili A.O. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:05 ABONE OL
Adana'da sahte dezenfektan operasyonu! Bin 60 litre ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs salgınının yayılmasından sonra dezenfektan fiyatlarının artmasıyla sahte ürünlerin piyasaya sürüleceğini tahmin ederek operasyonlarını sıklaştırdı. Bu kapsamda polis, İncirlik Park alanında şüphelenip durdurduğu bir kamyonette yaptığı aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 5 litrelik 212 bidonda bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirdi.

Polis olayla ilgili A.O. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana'da sahte dezenfektan operasyonu! Bin 60 litre ele geçirildi
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