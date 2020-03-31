Ağbaba’ya İBB’den yalanlama

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CHP'koronavirüs bahanesiyle yaptığı kaos ve panik siyaseti duvara tosladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu bir skandaldır!" açıklamasını yaptı. Ağbaba'nın açıklamaları yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç tarafından yalanlandı. Koç, "Sehven 'bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi 'covid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece covid kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar" dedi.