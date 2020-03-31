Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

'da dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

'da dönüşü yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınanlardan 168'inin tahliye işlemleri tamamlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 20:50 ABONE OL
Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

Ankara'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınanlardan 168'inin tahliye işlemleri tamamlandı.

Umre dönüşü 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'ne yerleştirilen 168 kişinin karantina süreci sona erdi. Başkentin farklı ilçelerinde ikamet eden 168 kişi, 14 otobüsle bölgeden tahliye edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen umreciler, dezenfekte işlemlerinin ardından yaşadıkları ilçelere götürüldü.

Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesinde karantinada tutulan ve sağlık kontrolleri tamamlananların bir kısmı da dün, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA