Haberler Gündem Haberleri AYM'ye bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu

AYM'ye bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Bireysel başvuruya ilişkin sürelerin, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020'de çıkarılan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesi kapsamında, 13 Mart 2020'den 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirildi.

AA Gündem Giriş Tarihi: 31.3.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 15:02 ABONE OL