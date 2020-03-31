AYM'ye bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu

Coronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini sürdürüyor. Anayasa Mahkemesinden yapılan duyuruda, bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.
DURDURMA KARARI
Duyuruda, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin sürelerin, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020'de çıkarılan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesi kapsamında, 13 Mart 2020'den 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirildi.