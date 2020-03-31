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AYM'ye bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu

Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Bireysel başvuruya ilişkin sürelerin, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020'de çıkarılan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesi kapsamında, 13 Mart 2020'den 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 15:02 ABONE OL
AYM'ye bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu

Coronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini sürdürüyor. Anayasa Mahkemesinden yapılan duyuruda, bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

DURDURMA KARARI

Duyuruda, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin sürelerin, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020'de çıkarılan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesi kapsamında, 13 Mart 2020'den 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirildi.

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AYM'ye bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu
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