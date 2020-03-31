Bakanlar Kurulu ılk kez online toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bakanlar Kurulu üyeleriyle video konferans yöntemiyle ilk kez online toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tüm bakanlıkların ne tür tedbirler aldığı ve bundan sonraki süreçte neler yapılacağına dair konular masaya yatırıldı. Tüm bakanları tek tek dinleyen Erdoğan, talimatlar verdi. Saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü.