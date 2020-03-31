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Başsavcılık Şehit Savcı Kiraz'ı yıldönümünde andı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ’ndaki makam odasında 31 Mart 2015 günü DHKP-C’li teröristlerce şehit edilen ’ı andı.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 14:01 ABONE OL
Başsavcılık Şehit Savcı Kiraz'ı yıldönümünde andı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmişti. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümünün bugün 5. yıl dönümü…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamayla Şehit Savcı'yı böyle andı:

"İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken 31 Mart 2015 tarihinde vazifesi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 5. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Acımız ve hüznümüz büyük ancak başımız diktir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı mücadele inancımıza şehidimizin masum ve aydınlık yüzü ebediyen kaynak teşkil edecek ve bu inanç yüreklerimizde daima yaşayacaktır.

Şehidimizin hakikati bulma gayreti ve bu gayret uğrunda verdiği can tüm meslektaşlarının cesaret kaynağıdır.

Bu vesileyle;

Şehidimize Allah'tan rahmet, saygıdeğer babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz başta olmak üzere Aziz Milletimize sabırlar dileriz."

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Başsavcılık Şehit Savcı Kiraz'ı yıldönümünde andı
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