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Corona önlemleri artıyor! 'da 3 mahalle karantinaya alındı

Son dakika gelen bilgilere göre 'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 16:22 ABONE OL
Corona önlemleri artıyor! Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı

Trabzon Valiliği tarafından alınan kararla Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, karantinaya alınırken, bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruda, "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihinde 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.

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Corona önlemleri artıyor! Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı
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