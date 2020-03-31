Coronavirüste ezber bozan son dakika gelişmesi! Dünyada bebek ve çocuk ölümleri başladı

Coronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken ölü sayısının 37 bini geçtiği doğrulandı. Tüm kıtalarda coronavirüs salgını ve ona karşı yürütülen mücadele de büyümeye devam ediyor. Bilim dünyası ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ancak Covid-19 ile ilgili olarak oluşturulan literatürde sık sık değişiklikler yapılması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen son dakika haberleri adeta tıp dünyasında zorla edinilen Coronavirüs ezberlerini bir kez daha bozdu.

SON DAKİKA : EZBER BOZULABİLİR BEBEK VE ÇOCUKLAR DA ÖLDÜ

Yaşlılar ve kronik hastaları etkilediği düşünülen ve bu yönde çalışmaların yoğunlaştığı coronavirüste gelen son haberler bebek ve çocuklarda da covid-19 vaka ve ölümlerinin yaşanabildiğini ortaya koydu. Fas'ta, İran'da ve Belçika'da Coronavirüs nedeniyle bebek ve çocuk ölümleri gerçekleşti.

İşte ayrıntılar;