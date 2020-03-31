Hayır yarışında yerimizi alalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabinenin 25. toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:

* Şu ana kadar hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık.

* Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız. Halihazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır. Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.

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* Vatandaşlarımızın, gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini rica ediyorum.

* Son olarak, kara, hava ve deniz yollarıyla yapılan şehirlerarası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse, şehiriçi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabiliriz.

* Hiçbir virüs, bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık, önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit, bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk Milletiyiz.

* Devlet olarak, açıkladığımız ekonomik ve sosyal destek paketleriyle, her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye devam ediyoruz.







* Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

* Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız.

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* Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. En büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz.

* Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok bu kampanyaya şimdiden katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. Bugün (dün) itibariyle bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır.

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İSPANYA VE İTALYA'YA YARDIM

* Kendimizle birlikte dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içindeyiz. Bu çerçevede, içinde bulundukları şu zor günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. Son olarak, salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi çarşamba günü (yarın) naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya da, Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesi ulaştırdık. Üretimini kendi yaptığımız malzemeleri gönderdiğimiz başka ülkeler de var. Türkiye ne kadar güçlü olursa, dostlarına da o derecede fazla yardım eli uzatabilecektir.



"Millete Sesleniş" konuşmasında kampanyayı açıklayan Erdoğan, "Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız, 5 milyon 200 bin liralık bağışta bulunmuş oldular" dedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz" ifadelerini kullandı.

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