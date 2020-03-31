HDP’nin ırkçılığına tepki

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve beraberindekilerin Diyarbakır sokaklarında söylediği "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" sözlerine şehit yakınlarından tepki geldi. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Bu Nazi Almanya'sında dahi kullanılmamış ırkçı, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylemlerdir. Kürt gençlerini terörist yapıp öldürmenize bu devlet, bu millet izin vermeyecek" dedi.