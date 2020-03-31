İsteyen vatandaşlar SMS’le bağış yapabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nın hesap numaralarını Twitter hesabından paylaştı:* Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21* Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45* Vakıflar Bankası Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04* Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01* Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30* Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin "8119 SMS" numarasına "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabilecekler.