Miniklerden örnek davranış! Bisiklet için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan paylaştığı görüntüler duygulandırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladı.

İşte o görüntüler:

Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu.



Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. 👏👏



Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz 🇹🇷 pic.twitter.com/nMzYbKTmL9