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Miniklerden örnek davranış! Bisiklet için biriktirdikleri parayı 'na bağışladılar

’nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladı. Bu görüntüler İletişim Başkanı hesabından paylaştı. İşte o görüntüler..

Giriş Tarihi: 31.3.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 21:40 ABONE OL
Miniklerden örnek davranış! Bisiklet için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan paylaştığı görüntüler duygulandırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladı.

İşte o görüntüler:

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Miniklerden örnek davranış! Bisiklet için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar
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