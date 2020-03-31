A Haber canlı yayınına bağlanan usta Sanatçı Orhan Gencebay, "Evde 20 gündür hanımla çok güzel bir keyfimiz var. Çıkma denildiği için dışarı da çıkmıyoruz. Bu belayı def etmenin tek yolu birlikte hareket etmek. Yani evlerde kalmak. Şimdi daha bilinçliyiz. İnşallah az hasarla atlatacağız." şeklinde konuştu.

Orhan Gencebay da "Biz bize yeteriz" dedi | Video

Gencebay, "Devletimizin attığı adımlar harika. Herkesi kutluyorum. Son derece önemli kararlar aldılar ve hemen uyguladılar. Hastanelerimizde de cansiparane çalışıyorlar. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlar çok iyi. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Birlikte olmakla her türlü sorunu aşacağız." ifadelerini kullandı.

"NE DENİLİYORSA UYUYORUZ"

Usta sanatçı Gencebay, "Ben ve eşim olmak üzere ailemle ne deniyorsa onu yapıyoruz. Evimizden çıkmayalım. Yakın temaslarda bulunmayalım. Hepimiz bir birbirimiz için kurallara uymalıyız. Bizim insanımız itaatkardır. Doğrular karşısında saygılıdır, denileni akılla ve saygıyla dinler ve gerekeni yapar." diyerek sözlerini noktaladı.