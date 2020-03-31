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Sana kefen değil damatlık giydireceğim

Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Sana kefen değil damatlık giydireceğim
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 210 gündür devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran Övünç için nöbet tutan anne Solmaz Övünç, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Evladının küçük yaşta henüz öğrenciyken kandırılarak dağa kaçırıldığını vurgulayan Övünç, "Baran oğlum neredeysen dön gel, orası senin yerin değil. Sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydireceğim. Gel adaletimize teslim ol" dedi.
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Sana kefen değil damatlık giydireceğim
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