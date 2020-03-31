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Şehit ’ın anma törenine ‘Koronavirüs’ engeli

İstanbul ’ndaki makam odasında 31 Mart 2015 günü DHKP-C’li teröristlerce şehit edilen ’ı anma programı Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 10:39 ABONE OL
Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın anma törenine ‘Koronavirüs’ engeli

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmişti. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümünün bugün 5. yıl dönümü…

Edinilen bilgiye göre, Kiraz'ı anma programı Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken 31 Mart 2015 tarihinde vazifesi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 5. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Acımız ve hüznümüz büyük ancak başımız diktir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı mücadele inancımıza şehidimizin masum ve aydınlık yüzü ebediyen kaynak teşkil edecek ve bu inanç yüreklerimizde daima yaşayacaktır.
Şehidimizin hakikati bulma gayreti ve bu gayret uğrunda verdiği can tüm meslektaşlarının cesaret kaynağıdır.

Bu vesileyle;

Şehidimize Allah'tan rahmet, saygıdeğer babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz başta olmak üzere Aziz Milletimize sabırlar dileriz."

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Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın anma törenine ‘Koronavirüs’ engeli
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