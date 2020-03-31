Son dakika: 9 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB'den flaş açıklama! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi! | Video

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TWİTTER'DAN AÇIKLANDI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.