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- Binlerce kişi bekliyor: ? AK Parti'den ceza infaz kanunu açıklaması geliyor...

Yaklaşık 70 bin mahkumun kaderini belirleyecek ve ceza infaz kanunu hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Sabah saatlerinde canlı yayında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; hem 'Hangi mahkumlara af çıkacak?' sorusunu yanıtladı hem de corona virüs önlemleri kapsamında af yasası ve ceza infaz kanunu hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Uyuşturucu, cinsel taciz gibi suçlarda toplum hassasiyetlerini gözeteceklerini ifade eden Gül, söz konusu yasanın birkaç gün içerisinde meclise geleceğini müjdeledi. Son dakika bilgisine göre 15:30'da AK Parti'den ceza infaz düzenlemesine yönelik açıklama gelecek...

Giriş Tarihi: 31.3.2020 15:24 ABONE OL
SON DAKİKA - Binlerce kişi bekliyor: AF ÇIKACAK MI? AK Parti'den af yasası ceza infaz kanunu açıklaması geliyor...

Tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüs tedbirleri kapsamında bilindiği gibi cezaevlerinde bazı önlemler alınmıştı. Tüm duruşmalar ve icra iflas işlemleri 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. Mahkum ve ailelerin gözleri hakkındaki gelişmelerine çevrildi! Türkiye'de , açık cezaevindeki mahkumlara ev hapsi gelecek mi? Binlerce kişinin beklediği af yasası açıklamasını AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yapacak.

SON DAKİKA - AF YASASI HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK? AF ÇIKACAK MI?

"İnfaz düzenlemesinde AK Parti'nin kırmızıçizgileri nelerdi?" sorusu üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin adam öldürme, cinsel suçlar, kadına, eşe karşı şiddet, kadın cinayetleri gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili iyileştirme olamayacağına yönelik yaklaşımının bulunduğunu, bu hassasiyet merkeze alınarak AK Parti'nin MHP ile çalışma yaptığını aktardı.

Gül, terör suçlarında da AK Parti'nin iyileştirme düşünmediğini, bunların hepsinin teklifle ortaya çıkacağını dile getirdi.
Denetimli serbestlik süresinin artmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Gül, bu konuda da çalışıldığını aktardı.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için de düzenlemeler olacağının bilindiğine işaret eden Gül, uyuşturucuyla ilgili de hassasiyetlerin bulunduğunu belirtti.

SAAT 15:30'DAKİ TOPLANTIYI CANLI OLARAK AKTARACAĞIZ...
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SON DAKİKA - Binlerce kişi bekliyor: AF ÇIKACAK MI? AK Parti'den af yasası ceza infaz kanunu açıklaması geliyor...
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