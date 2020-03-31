Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DEİK: 10 milyon TL destek veriyoruz."

Son dakika: : 10 milyon TL destek veriyoruz."

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan dün başlattığı Başkanı : "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz." sözleriyle destek verdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 19:45 ABONE OL
Son dakika: DEİK: 10 milyon TL destek veriyoruz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.

Olpak, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyasına, 10 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

Olpak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, Yönetim Kurulu kararımızla DEİK Ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. Bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelemizi dayanışmayla kazanacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: DEİK: 10 milyon TL destek veriyoruz."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA