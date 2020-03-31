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Son dakika: Erdoğan Trump ile görüştü

Son dakika haberi... Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 18:17 ABONE OL
Son dakika: Erdoğan Trump ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Son dakika! Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü | Video

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı.

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Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump'ın telefonda, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" bildirdi.

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Son dakika: Erdoğan Trump ile görüştü
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