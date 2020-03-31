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! 'den ile ilgili maske açıklaması! Üretim başladı!

Gelen haberine göre; İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildi. Lisenin günde 100 bin maske üretmesi planlanıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. önlemleri kapsamında bilim insanları maske kullanılmasını öneriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 30 milyon maske üretecek kapasitede kumaşın hazır olduğunu açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 14:06 ABONE OL
Son dakika! MEB'den corona virüsü ile ilgili maske açıklaması! Üretim başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildi. Lisede günde 100 bin maske üretimi başladı" ifadeleri kullanıldı.

Maske üretimi birçok ülkede stok yetersizliği nedeniyle dururken, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmaları ile imzalanan protokoller ile Türkiye'de bir stok sorunu yaşanmadı. Üretime MEB'in desteği ile liseler de katıldı! Meslek liseleri, maske dışında dezenfektan da üretiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da, maske üretimi için kumaş sektörüne müdahalede bulundu. 30 milyon maske üretecek kapasitede kumaşın hazır bulunduğunu duyurulmuştu.

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Son dakika! MEB'den corona virüsü ile ilgili maske açıklaması! Üretim başladı!
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