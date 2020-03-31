Son dakika: MHP'li Cemal Enginyurt'tan canlı yayında tokat gibi sözler: Muharrem İnce diye bir zavallı var...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakanlar Kurulu'nu video konferans yöntemi ile topladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğindeki Bilim Kurulu ile de istişarede bulunan Erdoğan, millete seslenerek son durumu ve yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasına start verileceğini, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganı ile duyurdu. Başkan 7 maaşını da kampanyaya bağışladı. Erdoğan'a kabine üyeleri de destek olurken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin desteği de gecikmedi. Muhalefet ise açıklamanın ardından sosyal medyada algı operasyonuna başladı. Milli Dayanışma Kampanyası çirkin sözlerle hedef alındı, devlet aciz gösterilmeye çalışıldı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt muhalefete A Haber canlı yayınında çok sert sözlerle tepki gösterdi. Enginyurt, muhalefetin tehlikeli bir oyun içinde olduğuna vurgu yaptı, "Bu kampanyada asgari ücretliden, işssizden bir şey beklemiyor ki. Biz üstümüze düşeni yaptık, yapacağız. Bu Müslüman ve insn olmanın gereği. Ama maalesef yüreklerinde zerre insan sevgisi olmayanlar, vatan aşkı olmayanlar, kendilerini sadece Cumhur İttifakı'nı yıkmaya çalışanlar bunu anlayamazlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Muharrem İnce'nin skandal açıklamalarına sert tepki | Video

ENGİNYURT: SİZE YAZIKLAR OLSUN

B"iz Bize Yeteriz Türkiye'm diyerek kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve destek veren liderimiz Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." diyerek değerlendirmelerine başlayan Enginyurt, "Bu kampanya birilerinin söylediği gibi devletin muhtaç olduğu bir kampanya değildir. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir anlayışı ile ortaya çıkmış, kardeşlik, birlik, dostluk kampanyasıdır. Bunu anlayabilmek için Allah Resulü'nün anlama gerekir. Dolayısı ile Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yüreğinde hissederek bunu başlattı. Birileri, 'Zırnık yok' diye tag açarak bu kampanyayı küçümsemeye, lekelemeye çalışıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Sayın Cumhurbaşkanı uçağını bağışlasın' diyor. Sayın Akşener, yazıklar olsun. O uçak Cumhurbaşkanının şahsi uçağı değildir. O uçak devletin uçağıdır. Sayın Cumhurbaşkanı 7 maaşını bağışlayarak gerekeni yapmıştır. Sen ne yaptın Akşener? İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yardım etmiş. Bu mu? Bunu yaparak mı Sayın Cumhurbaşkanını eleştiriyorsun?" dedi.

"NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?"

"Bugün Ordu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Adıgüzel sayfasından bir açıklama yaptı." diyen Enginyurt, "'AK Parti kampanyaya kendi adını veriyor' diyor. Yazıklar olsun sana. Bu nasıl bir zihniyet... CHP'li Adıgüzel toplumu tahrik ediyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'YE ÇOK SERT SÖZLER

Sözlerinin sertliğini her dakika daha da artıran Cemal Enginyurt, CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye yüklendi. Enginyurt, "Muharrem İnce diye bir zavallı var. Hakaret üstüne hakaret ediyor. 'Devlet bağış toplamaz' diyor. Devlet bağış toplamıyor. Olanın, olmayana destek olduğu bir yardım kampanyası düzenleniyor. Hele Muharrem İnce, senin tek kuruşun haram zıkkım olsun. Senin gibilerin her kuruşu haram zıkkım olsun. Sizden bir şey isteyen yok. Türk Milleti, birlik, dayanışma hasretindeyken, bu kampanya başlamışken bu kin, bu nefret kime yarıyor? ABD'li bir sanatçı destek oluyor, CHP'liler, İYİ Partililer hakaret ediyor. Bu acziyet değil, insanlık." dedi.

"ANLAYAMAZLAR"

Enginyurt'un açıklamaları şu sözlerle devam etti:

CHP'li Engin Altay daha önce, 'Sayın Erdoğan dünyanın en iyi işini yapsa bile, doğru demem' demişti. Bugün bunu daha iyi anlıyorum. Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı için topladığı paraları geri verdi mi? Ne yaptı? Bu kampanyada asgari ücretliden, işssizden bir şey beklemiyor ki. Biz üstümüze düşeni yaptık, yapacağız. Bu Müslüman ve insn olmanın gereği. Ama maalesef yüreklerinde zerre insan sevgisi olmayanlar, vatan aşkı olmayanlar, kendilerini sadece Cumhur İttifakı'nı yıkmaya çalışanlar bunu anlayamazlar.