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Son dakika: ’da çözülme sürüyor! Son 3 ayda 67 terörist teslim oldu

Son dakika haberi: isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak ’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67’ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 15:21 ABONE OL
Son dakika: PKK’da çözülme sürüyor! Son 3 ayda 67 terörist teslim oldu
Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020'nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67'ye yükseldi.
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Son dakika: PKK’da çözülme sürüyor! Son 3 ayda 67 terörist teslim oldu
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